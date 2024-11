Biden visita Manaus e anuncia recursos para projetos na Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Crédito: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou novos investimentos para a floresta Amazônica. O democrata tem visita a Manaus prevista para neste domingo, 17. Ele compartilhou uma lista de "novos esforços", segundo o comunicado divulgado no mesmo dia que Biden chega ao Brasil para os encontros do G20, que seguem até terça-feira, 19, no Rio de Janeiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A iniciativa é justificada pelo líder norte-americano para acelerar a ação global para conservar terras e águas da floresta Amazônica, proteger a biodiversidade e enfrentar a crise climática.

A lista de medidas anunciada por Biden começa por um investimento de 50 milhões de dólares para o Fundo Amazônia. Segundo os EUA, a decisão elevará as contribuições totais do país para o projeto para US$ 100 milhões (R$ 579 milhões), o que está sujeito à aprovação do Congresso. EUA anunciaram um acordo politico para levantar US$ 10 bilhões (R$ 57 bilhões) para projetos de restauração e conservação.

De acordo com o projeto, o governo americano pretende juntamente com seus parceiros mobilizar investimentos públicos e privados para restaurar 5,5 milhões de hectares até 2030. Reduzindo, assim, as emissões até 2050 e investindo US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) em projetos para os povos indígenas e comunidades locais da Amazônia brasileira. Os EUA também fizeram um empréstimo de US$ 37,5 milhões (R$ 217 milhões) para apoiar um projeto que prevê o plantio de árvores nativas em pastagens degradadas. É esperado que a ação sequestre 5 milhões de toneladas de CO2 ao longo de 50 anos. O CO2 é o principal responsável pelo efeito estufa.

Além disso, o governo dos EUA pretende conservar 7 milhões de hectares de áreas protegidas, terras indígenas e comunidades locais na bacia do rio Tapajós e implantar mini redes para levar energia confiável e limpa para comunidades vulneráveis na Amazônia. Também entra entre as propostas, o apoio ao Fundo Floresta Tropical para Sempre, anunciado pelo Brasil na COP28. O fundo deve atrair capital privado para a conservação das florestas. Agenda de Biden no Brasil A visita à Amazônia já era uma promessa de campanha de Biden, que em seu discurso eleitoral de 2020, buscava enfrentar a crise climática.

Segundo o comunicado norte-americano, o governo cumpriu uma "promessa histórica" de aumentar o financiamento climático do mundo. Foram mais de US$ 11 bilhões (R$ 63 bilhões) por ano. "Hoje, como parte de sua viagem histórica à Amazônia, o presidente Biden anunciará que os Estados Unidos cumpriram sua promessa histórica de aumentar o financiamento climático internacional dos EUA para mais de US$ 11 bilhões por ano até 2024", diz o comunicado da Casa Branca. Antes de desembarcar na capital fluminense, o presidente deve visitar Manaus (AM). Ele será o primeiro chefe de estado americano em exercício a conhecer a floresta Amazônica.