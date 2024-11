Biden diz que mundo enfrenta "momento de mudança política significativa"

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta sexta-feira (15) sobre uma nova era de mudanças políticas ao participar de sua última reunião com aliados importantes durante a cúpula Ásia-Pacífico (Apec), marcada pelo retorno de Donald Trump ao poder. "Agora chegamos a um momento de mudança política significativa", declarou Biden ao se encontrar com os líderes do Japão e da Coreia do Sul em Lima, no Peru, no âmbito da Apec.

Biden indicou que esta provavelmente seria sua última reunião com o grupo, que ele promoveu no último ano como um contrapeso à Coreia do Norte. O presidente acrescentou que a aliança trilateral "foi feita para durar". "Essa é minha esperança e minha expectativa", afirmou.

Biden também expressou preocupação com a "perigosa e desestabilizadora cooperação" entre a Coreia do Norte e a Rússia, em meio ao crescente temor sobre o envio de tropas por parte de Pyongyang – que possui armas nucleares – para apoiar a Rússia na guerra contra a Ucrânia. A Casa Branca informou que os três líderes anunciarão a criação de uma secretaria para formalizar a aliança lançada no ano passado, durante uma cúpula em Camp David. "Estamos focados em garantir que institucionalizemos a aliança trilateral para que ela se torne uma característica duradoura da política americana", declarou o assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, aos jornalistas que acompanhavam Biden na quinta-feira.

Sullivan também disse esperar que o grupo continue existindo durante um segundo mandato de Trump. "Esperamos plenamente que a aliança seja mantida no próximo governo, embora, obviamente, eles tomem suas próprias decisões", comentou. A viagem de Biden à cúpula da Apec no Peru e ao G20 no Brasil, na próxima semana, foi ofuscada pela vitória de Trump nas eleições de 5 de novembro.