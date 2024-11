Câmara de Juazeiro do Norte exonera chefe de gabinete após operação do MPCE

A presidência da Câmara informou que as investigações não tem nenhum envolvimento com os vereadores da Casa

A chefe de gabinete da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, distante 493 quilômetros de Fortaleza, foi exonerada do cargo após uma ação do Ministério Público do Ceará (MPCE) que investiga crime de peculato no legislativo do município. Além dela, dois ex-servidores são alvos da investigação que apura a existência de "funcionários fantasmas” na Casa Legislativa.

A operação Exspiravit está a cargo da 15° Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte, com apoio da Polícia Civil. Na última quarta-feira, 13, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, em uma empresa e também na Câmara de Juazeiro.