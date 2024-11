MP investiga suspeita de nomeação de servidores fantasmas na Câmara de Juazeiro

Operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na manhã desta quarta-feira, 13, apura suspeitas de nomeação de "servidores fantasmas" na Câmara de vereadores de Juazeiro do Norte, na região do Cariri. Foram alvos da operação uma servidora e dois ex-servidores da Casa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nas casas dos investigados, em uma empresa e na própria Câmara Municipal, com apreensão de celulares, equipamentos eletrônicos e documentos. Nenhum vereador foi alvo da operação desta semana.