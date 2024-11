Transição em Fortaleza: 2ª reunião apresenta organogramas e marca reuniões setoriais

Segunda reunião das equipes de transição de governo em Fortaleza Crédito: Divulgação/Equipe Evandro Leitão

A segunda reunião da transição de governo em Fortaleza contou com apresentação de organogramas da gestão do atual prefeito José Sarto (PDT) e da situação dos servidores municipais. O encontro realizado nesta quinta-feira, 14, na Academia do Professor Darcy Ribeiro, foi conduzido pela Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog). Além disso, foi definido o cronograma das primeiras reuniões setoriais. Confira:

18/11, às 14 horas: secretarias de Finanças (Sefin), do Meio Ambiente (Seuma) e da Infraestrutura (Seinf);

19/11, às 14 horas: secretarias da Saúde (SMS) e do Desenvolvimento Econômico (SDE);

21/11, às 9 horas: Instituto Dr. José Frota (IJF) e Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor). Para a vice-prefeita eleita e coordenadora da equipe de transição de Evandro Leitão (PT), Gabriella Aguiar (PSD), a ocasião foi "bastante produtiva". "Estamos nos aprofundando nos dados da atual máquina administrativa da Prefeitura de Fortaleza, inclusive nas ações que estão em execução, bem como programas e projetos", comentou.