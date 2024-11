Guimarães: "Caso as explosões tenham motivação política, que responsáveis sejam punidos"

O corpo de um homem que morreu após uma explosão é visto em frente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil em Brasília, Brasil, em 13 de novembro de 2024. Crédito: SERGIO LIMA/AFP

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou na noite desta quarta-feira, 13, na mídia social X que, caso as explosões que aconteceram tenham "motivação política, que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei". "Estamos acompanhando as investigações sobre a explosão ocorrida em frente ao STF. Confiamos nos órgãos de segurança e nas instituições do Estado no cumprimento de suas funções de esclarecer o fato à sociedade brasileira", afirmou. "Basta de violência!", escreveu.

Duas explosões acontecerem na noite desta quarta na Praça dos Três Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. Segundo relatos, as explosões aconteceram no intervalo de segundos entre uma e outra. O local foi isolado e os funcionários da Corte retirados do prédio. Os bombeiros do Distrito Federal confirmaram que um homem morreu. O corpo permaneceu na calçada da Praça dos Três Poderes. Um artefato também explodiu no estacionamento da Câmara dos Deputados. Por meio de nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a "explosão de um artefato" em frente ao STF. É dito que já foi iniciadas "providências investigativas" e que a perícia foi acionada ao local.