Marçal é indiciado pela PF por laudo médico falsificado contra Boulos

A Polícia Federal indiciou o empresário Pablo Marçal (PRTB) pela a divulgação de documento falsificado associando Guilherme Boulos (Psol) ao uso de drogas durante a campanha para a prefeitura de São Paulo neste ano.

Durante depoimento na Superintendência Regional da PF, o ex-candidato negou participação na produção do laudo médico, publicado em suas redes sociais no dia 3 de outubro, dois dias antes do primeiro turno na capital paulista.

Perícia assinada por três especialistas da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Instituto de Criminalística de São Paulo feita no mesmo mês confirmou a falsificação do documento, ao comparar a assinatura com documentos antigos do médico José Roberto de Souza, que faleceu por Covid-19 em 2022.