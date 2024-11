Cúpula do G20: presidentes da China, EUA e Argentina confirmam vinda ao Brasil

Brasil é o país que preside e sedia as reuniões do G20 em 2024. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasill

O presidente da China Xi Jinping, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e o presidente da Argentina, Javier Milei, virão ao Brasil para a Cúpula do G20, no Rio de Janeiro. As viagens foram confirmadas pelo governo de Pequim e pela Casa Branca nesta quinta, 7. A vinda dos chefes de Estado marcam a primeira vez que um presidente norte-americano em exercício vai à Amazônia e ainda a expectativa do segundo encontro entre os presidentes adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Milei (Libertário). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os auxiliares do petista afirmam que o foco de Lula não está na vinda do argentino ao Brasil, mas nas visitas dos presidentes da China, Xi Jinping, e dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nas reuniões com esses países serão discutidas as pautas relacionadas aos investimentos e acordos comerciais.

Hoje, a China é a principal parceira comercial da nação brasileira, ultrapassando US$ 180 bilhões (mais de R$ 1 trilhão) em comércio bilateral em 2023. Os telefones celulares, itens farmacêuticos e semicondutores dominam as exportações da China para o maior País sul-americano. O presidente Lula busca balancear as relações entre China e EUA, desde que retornou ao Palácio do Planalto no ano passado Enquanto aprofunda a parceria com o governo Chinês, o chefe do Executivo brasileiro tenta aproximar a conexão com os Estados Unidos. A primeira ida do presidente dos Estados Unidos à Amazônia Antes de ir ao Rio de Janeiro, Biden visitará a Amazônia, entre os dias 17 e 19 de novembro, mas antes estará em Lima, para se encontrar com a presidente do Peru, Dina Boluarte, e participar da cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (Apec), nos dias 14 a 17 de novembro.

Em Manaus, o estadunidense “visitará a floresta amazônica para dialogar com líderes locais, indígenas e outros que trabalham na preservação e proteção do ecossistema, marcando a primeira visita de um presidente dos EUA à região”, informou a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. “No Rio de Janeiro, o presidente Biden se reunirá com o presidente Lula, à margem do G20, para reforçar a liderança dos EUA em direitos dos trabalhadores e crescimento econômico sustentável”, comunica a nota. A confirmação das viagens de Biden surgiu após o presidente estadunidense conversar por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nessa quinta, 7, sobre os preparativos da próxima Cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19.

De acordo com a Casa Branca, Joe Biden “parabenizou o presidente Lula pela presidência bem-sucedida do Brasil no G20 e destacou o progresso alcançado na promoção dos direitos dos trabalhadores e no combate à fome e pobreza”, durante o telefonema. O presidente brasileiro planejava iniciar a recepção ao convidado norte-americano na sua visita à Amazônia, porém, os dois só irão se encontrar no Rio de Janeiro, onde farão uma reunião bilateral. Isso porque Lula ainda se recupera da lesão na cabeça provocada por uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. Ele teria que fazer um bate-volta em Manaus para estar no Rio no dia 16 para o encerramento da Cúpula Social do G20 - novo evento implantado no governo Lula.

Em nota, a Casa Branca informou que Biden “desejou ao presidente Lula uma recuperação plena de sua recente lesão” na cabeça, durante a chamada telefônica feita nessa quinta-feira, 7. Biden levará ao G20 a proposta dos EUA para os países emergentes e “liderará o G20 para trabalhar em conjunto no enfrentamento de desafios globais compartilhados, como a fome e a pobreza, mudanças climáticas, ameaças à saúde e a dívida dos países em desenvolvimento”, comunicou a secretária de Imprensa da Casa Branca. Leia mais Xi Jinping parabeniza Trump por triunfo nas eleições (mídia estatal) Sobre o assunto Xi Jinping parabeniza Trump por triunfo nas eleições (mídia estatal)