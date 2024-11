Itaiçaba: PF cumpre mandados para apurar desvio de verbas na compra de baús de livros

Investigação aponta irregularidades em contrato de R$ 1 milhão feito com recursos do Fundeb, na cidade de Itaiçaba, no Ceará; empresa não tem funcionários registrados

A operação, batizada de “Caixa das Ilusões”, verifica os indícios de fraude que apontam para um aparente esquema criminoso que desviava recursos públicos em 2023 na cidade de Itaiçaba, a 159,50 km de Fortaleza. Os mandados foram expedidos pela 15ª Vara Federal do Ceará. A investigação teve início em outubro do mesmo ano.

A Polícia Federal (PF) do Ceará cumpre, nesta quarta-feira, 6, cinco mandados de busca e apreensão em Fortaleza , Maracanaú , Crateús e Guaraciaba do Norte para aprofundar investigação sobre um suposto crime envolvendo licitações para compras de baús de livros didáticos pelo município de Itaiçaba.

O levantamento aponta indícios de irregularidades em um contrato na ordem de R$ 1 milhão, feito com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). A empresa contratada, aparentemente, não apresenta capacidade logística e operacional em Itaiçaba. A instituição privada iniciou suas atividades em 2021 e não tem funcionários registrados, conforme a PF do Ceará.

Desde seu fundamento até março de 2023, a empresa investigada recebeu R$ 11.744.861,00 de reais. O dono do estabelecimento foi beneficiário do auxílio emergencial. Após a apreensão, as investigações continuam com a análise do material confiscado.