Eleições EUA: quanto ganha o presidente? Veja salário de Trump

Além disso, o representante também recebe um subsídio de US$ 50 mil (cerca de R$ 284 mil) para ajudar a custear despesas relacionadas ou resultantes do cumprimento de suas funções oficiais.

O valor do salário relativo à presidência no país é disposto pelo Código de Leis dos Estados Unidos, especificamente no Título 3. A legislação especifica a quantia anual de US$ 400 mil (cerca de R$ 2,2 milhões na cotação atual do dólar).

Com a vitória no Colégio Eleitoral, Donald Trump foi eleito para mais um mandato não-consecutivo como presidente dos Estados Unidos. O cargo inclui benefícios como uma conta para viagens e adicionais para despesas, além de um orçamento para entretenimento.

Confira mais informações sobre o salário do presidente dos Estados Unidos.

Eleições EUA: quanto Trump vai ganhar?

Além do salário anual de US$ 400 mil e um adicional para despesas de US$ 50 mil, o presidente eleito Donald Trump terá direito a uma conta de viagem, no valor de US$ 100 mil (cerca de R$ 568 mil), e um orçamento de entretenimento com US$ 19 mil (cerca de R$ 108 mil).

Mesmo após sair do cargo, um ex-presidente continua a receber pagamento do governo federal. A pensão, descrita no Former Presidents Act (Lei dos Ex-presidentes, em tradução livre), é igual à taxa anual de remuneração base do chefe de um departamento executivo.