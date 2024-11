O POVO News: Kamala x Trump: Acompanhe a votação para presidente dos EUA

Os eleitores da comunidade de Dixville Notch abriram o dia das eleições nos Estados Unidos nos primeiros minutos desta terça-feira (5), com um empate que reflete os resultados das pesquisas na disputa pela Casa Branca.

Kamala Harris (Democrata) e Donald Trump (Republicano) receberam três votos cada na pequena comunidade do estado de New Hampshire, nordeste do País.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, nesta manhã o programa aborda a apuração da votação das eleições presidenciais e as principais notícias do dia.