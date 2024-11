Fundador do PSDB deixa partido após divergência por apoio a Nunes; 'Continuo tucano raiz!'

Um dos fundadores do PSDB, o "tucano raiz", Tião Farias deixou o partido. A carta de desfiliação foi enviada ao presidente da legenda em São Paulo, José Anibal. Em mensagem a colegas, Tião escreveu que deixa o partido mas continua "tucano raiz!". Procurado, o PSDB disse que lamenta a saída.

Segundo Farias, a saída da legenda é resultado dos "rumos atuais e as escolhas da direção". O apoio tucano a Ricardo Nunes (MDB) no segundo turno das eleições municipais é um exemplo disso. "Decisão de apoiar o atual prefeito, sem consultar adequadamente as instâncias locais, me faz pensar que vamos 'dormir com o inimigo' e, no caso do padrinho dele, para usar uma analogia clássica, vamos chocar o 'ovo da serpente'", escreveu Farias em referência a Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro apoiou Nunes e essa aproximação com um candidato apoiado pela extrema-direita incomodou o fundador da legenda. "Nunca apoiamos candidatos associados ao malufismo/bolsonarismo. A coerência histórica, neste caso, seria a neutralidade, pois estaria mais alinhada com nossos princípios e evitaria contradições com o que o partido defendeu ao longo dos anos", argumentou.