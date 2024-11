Projeto que proíbe venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios avança na Câmara

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que prevê a proibição a nível nacional da venda, da distribuição e do porte de bebidas alcoólicas em estádio de futebol. A proposta deve ainda ser analisada em outras duas comissões, visto que altera a Lei geral do Esporte.

Permitida desde 2015, a mudança incluiria também a restrição para a venda e o porte de garrafa de vidro no raio de 500 metros das arenas em dias de campeonatos nacional e regional. O texto será analisado pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça da Câmara.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atualmente, a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol é regulada por leis estaduais e municipais.