O POVO News: Lula diz torcer por Kamala, enquanto Bolsonaro pede retorno de Trump

A edição explica como estão as pesquisas mais recentes entre Kamala e Trump

Lula afirmou que uma vitória da candidata democrata Kamala Harris sobre o republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos seria mais "seguro" para a democracia. "Acho que a Kamala ganhando as eleições, é muito mais seguro para fortalecer a democracia nos Estados Unidos", afirmou Lula, em entrevista a uma emissora francesa na sexta-feira, 1°.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 4. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o programa aborda o cenário da disputa presidencial americana, que permanece indefinido. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou apoio a Kamala Harris , enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou apoio o candidato republicano Donald Trump .

Já Bolsonaro gravou um vídeo em apoio ao ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Na mensagem, divulgada no domingo, 3, Bolsonaro disse que Trump é "a certeza de um mundo melhor" e se apresentou como um líder brasileiro que está "inelegível sem ter cometido um crime sequer".

A edição contará com entrevistas de especialistas e terá a participação do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage.

