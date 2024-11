O POVO News: Kamala x Trump: últimas pesquisas e comícios; quem vence a disputa? Enem 2024

O POVO News repercute o 1° dia do Enem; veja também o cenário da disputa presidencial americana

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 4, às 8h00. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa aborda o cenário da disputa presidencial americana, que permanece indefinido. Diante de um sistema eleitoral bastante peculiar, não é possível apontar um favorito, e as últimas pesquisas mostram um cenário bastante equilibrado entre Kamala Harris e Donald Trump.



Assista ao vivo:

O programa traz para a 1ª edição também discussões sobre o primeiro domingo do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).