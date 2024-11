Lula sobre Enem: 'Para nós, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é "sagrada" e disse que, para o governo, "quanto mais pessoas aprovadas, melhor".

A declaração ocorreu neste domingo, 3, na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Lula visitou a instituição para conferir a operação da Sala de Monitoramento do Enem 2024, prova aplicada em 3 e 10 de novembro. A "sala de situação" verifica ocorrências em tempo real na execução do exame, como o acesso à Página do Participante e o funcionamento das salas de aula.

"É sagrada essa prova que estão fazendo", afirmou Lula. Ele também saudou a dedicação dos inscritos aos estudos e defendeu o Enem como meio de acesso ao mercado de trabalho. "Para nós, quanto mais pessoas forem aprovadas, melhor."