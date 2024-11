Ameaça da Polícia Venezuelana ao Brasil gera forte repercussão; veja reações

A montagem publicada traz uma imagem em que aparece a silhueta borrada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de fundo a bandeira do Brasil com a seguinte frase: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”, diz o texto na publicação, em tradução livre.

Com as investidas da Venezuela, “as relações entre os países tendem a se afastar e ainda é imprevisível até onde o regime de Maduro está disposto a ir. É importante ressaltar que a força diplomática do Brasil é por meio da mediação de conflitos”, comenta Iago Caubi.

Após o ocorrido, posicionamentos repercutem nas redes sociais. O jornalista e escritor Leandro Fortes escreveu em seu perfil pessoal: “Vetar a Venezuela, maior reserva de petróleo do planeta, no Brics, foi a maior c*gada da história recente da diplomacia brasileira. E não adianta agora ficar botando a militância petista para passar pano”.

Escalada da crise entre Brasil e Venezuela



Antes aliado, Lula distanciou-se de Maduro após trocas de farpas sobre as eleições presidenciais venezuelanas realizadas em julho. Nas eleições no país vizinho, em julho deste ano, a oposição questionou a vitória de Nicolás Maduro e afirmou que o oposicionista Edmundo González teria supostamente vencido com cerca de 70% dos votos.

Na época, Lula disse à TV Centro América, do Mato Grosso do Sul, que era necessário que as pessoas que não concordaram com o resultado da eleição tivessem o direito de se expressar e de provar o porquê não estavam de acordo. As falas do presidente não foram bem recebidas por Maduro.



Na última reunião da cúpula dos Brics, realizada entre os dias 22 e 24 de outubro, em Kazan, na Rússia, o Brasil endossou a relação conflituosa entre os países.