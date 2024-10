Veja como votaram os deputados cearenses sobre taxação de grandes fortunas

A Câmara dos Deputados rejeitou, nesta quarta-feira, 30, a criação do Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF), que incidiria para quem tem mais de R$ 10 milhões. Na votação em plenário, foram 262 votos contrários à taxação e 136 favoráveis.

A medida foi proposta pelo deputado Ivan Valente (Psol-SP). Apenas a federação liderada pelo PT, o PSB e o próprio Psol orientaram voto a favor. O governo decidiu não se posicionar e liberou a base aliada para votar como quisesse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a emenda, o tributo seria anual, com alíquotas de 0,5% (de R$ 10 milhões a R$ 40 milhões), de 1% (acima de R$ 40 milhões até R$ 80 milhões) e de 1,5% (acima de R$ 80 milhões). Segundo a proposta, o imposto seria pago por pessoas físicas e empresas. Para pessoas, seriam considerados bens no Brasil e no exterior. Já para empresas, seriam considerados os bens e direitos mantidos no Brasil.