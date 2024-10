STF forma maioria para tornar Gustavo Gayer réu por calúnia, difamação e injúria

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira, 31, para tornar réu o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) por calúnia, difamação e injúria. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) acusa o parlamentar de atacá-lo pelas redes sociais após a vitória de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a presidência do Senado, em 2023. Procurado pelo Estadão, Gayer não respondeu até a publicação desta reportagem.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gustavo Gayer chamou Vanderlan Cardoso e Jorge Kajuru (PSB-GO) de "vagabundos", afirmando que eles "viraram as costas para o povo em troca de (cargo em) comissão".

Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia seguiram o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. O julgamento começou no último dia 25, e a previsão é que se encerre na próxima terça-feira, 5.