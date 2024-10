O POVO News: Julgamento do caso Marielle; cenário nos EUA entre Kamala e Trump

Edição apresentará detalhes sobre as inundações registradas na Espanha e trará atualizações sobre o cenário das eleições nos Estados Unidos

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quinta-feira, 31. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa trará atualizações sobre o julgamento do assassinato da vereadora Marielle Franco. No cenário internacional, o programa abordará o impacto da enchente registrada na Espanha e a reta final das eleições nos Estados Unidos.

Assista ao vivo:

Os ex-policiais militares acusados do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, foram a júri popular após mais de seis anos do crime, que ocorreu em março de 2018. Na quarta-feira, 30, familiares de Marielle e Anderson realizaram depoimento.