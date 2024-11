Morte de Indira Gandhi, primeira-ministra indiana, completa 40 anos

No dia 31 de outubro de 1984 a governante foi assassinada por dois de seus seguranças

No dia 8 de junho de 1984, O POVO publicou sobre o apoio que a governante recebeu após ordenar o exército a reprimir os sikhs e seu movimento separatista.

Apesar de realizações importantes para o desenvolvimento do país, o governo da primeira-ministra indiana enfrentou problemas com sua política interna. O conflito que envolveu os muçulmanos sikhs, grupo religioso extremista, culminou na morte de Indira e em uma onda de retaliações violentas.

Há 40 anos, em meio a um cenário marcado por conflitos étnicos e religiosos, a primeira mulher chefe de governo na Índia teve sua vida interrompida por 30 tiros. No dia 31 de outubro de 1984, Indira Gandhi foi assassinada por dois de seus seguranças.

Indira Gandhi passou a tomar medidas para evitar uma ameaça eleitoral ao seu partido, destituindo opositores, como Rama Rao, chefe de governo do Estado de Andhra Pradesh. As decisões da primeira-ministra repercutiram internacionalmente.

Após a morte, o filho de Indira, Rajiv Gandhi, foi escolhido como seu sucessor. As cerimônias fúnebres em homenagem a primeira-ministra mobilizaram milhões de pessoas.



Linha do tempo

1917 - Indira Gandhi (Indira Priyadarshini Nehru) nasceu em Allahabad, Índia, no dia 19 de novembro;

1939 - Ela iniciou a carreira na política filiando-se ao partido do Congresso Nacional Indiano, tendo como líderes o seu pai, Jawaharlal Nehru, e Mahatma Gandhi;

1955 - Foi eleita para o conselho executivo do Partido do Congresso Nacional, no qual posteriormente assumiu a presidência;