O POVO News: MPE pede à PF investigação de Inspetor Alberto; entrevista com Larissa Gaspar

Edição trará atualizações sobre o caso do vereador Inspetor Alberto. Programa também terá entrevista com a deputada Larissa Gaspar

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta quarta-feira, 30. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa falará sobre o pedido do Ministério Público Eleitoral à Polícia Federal (PF) para investigar o vereador reeleito Inspetor Alberto (PL). O programa também contará com entrevista com a deputada estadual Larissa Gaspar (PT).

Assista ao vivo:

Na terça-feira, 29, o MP Eleitoral solicitou que um inquérito policial eleitoral fosse instaurado pela Polícia Federal para investigar o vereador Inspetor Alberto. O pedido vem após um vídeo em que o parlamentar aparece puxando um porco pelas orelhas repercutir nas redes sociais. No registro, Alberto tenta imobilizar o animal e diz: “desgraçado, você vai para a panela dia 27”, em referência ao prefeito eleito Evandro Leitão.