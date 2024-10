Temos confiança de que PT caminhará conosco, não temos a menor dúvida, diz Motta

Oficializado nesta terça-feira, 29, como candidato do Republicanos à presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (PB) afirmou que acredita no apoio do PT à sua campanha, mas que respeita a "dinâmica" da legenda em não ter se posicionado ainda sobre a eleição para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL). A declaração ocorreu após uma reunião de integrantes do partido Republicanos na sede do diretório nacional, em Brasília. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Preciso, antes de qualquer projeção de apoio deste ou daquele partido, dizer que nós respeitamos a dinâmica interna de cada legenda. Cada partido tem a sua maneira de se reunir. Para vocês terem uma ideia, só hoje nós reunimos o nosso partido", disse.

Motta continuou: "Às vezes, a ansiedade e a precipitação, ao invés de ajudar, pode acabar atrapalhando. Então, o PT está discutindo internamente. Nós respeitamos o tempo do Partido dos Trabalhadores, que tem a sua dinâmica e deve se reunir nesta semana". O líder do Republicanos também disse estar ciente de que o PT ouvirá seus adversários, o líder do PSD, Antonio Brito (BA), e o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA). "É do processo democrático do Partido dos Trabalhadores. Mas nós temos a confiança de que, com as conversas que nós fizemos, com o diálogo que imprimimos nos últimos dias com lideranças do partido, que o PT caminhará conosco nesta disputa. Não tenho a menor dúvida disso", afirmou.