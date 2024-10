Republicanos lança Hugo Motta à presidência da Câmara após Lira anunciar apoio ao deputado

O Republicanos lançou nesta terça-feira, 29, a candidatura do deputado Hugo Motta (PB) à presidência da Câmara. A cerimônia, na sede do partido em Brasília, ocorreu após o atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), anunciar oficialmente o apoio ao paraibano para sua sucessão. O pleito ocorrerá em fevereiro, e o parlamentar tem como adversários os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA). Motta se tornou o candidato de Lira após uma reviravolta em setembro. O candidato do Republicanos era o próprio presidente nacional do partido, Marcos Pereira (SP), que abriu mão da candidatura em favor de Motta. O presidente da Câmara, até então, sinalizava que indicaria Elmar para o cargo. A mudança de planos gerou um rompimento entre Lira e o líder do União Brasil, que se aliou a Brito. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao anunciar o apoio, Lira afirmou que o líder do Republicanos "vai manter a marcha da Câmara seguindo esta mesma receita". Aliados de Motta e o próprio Lira têm pressionado a bancada petista a anunciar o mais rápido possível o apoio ao líder do Republicanos. Foi oferecido ao PT o comando da 1ª Secretaria da Câmara na futura composição da Mesa Diretora.

Além disso, como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o partido negocia a indicação para uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU), e os cotados são a própria presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, e o líder da bancada de deputados, Odair Cunha (MG). O nome de Motta aparecia desde o ano passado, nos bastidores, como uma opção para a presidência da Câmara. No entanto, ele não estava entre os principais cotados para a sucessão porque o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tinha a preferência no partido. Na avaliação de lideranças do Congresso, Motta conseguiu "subir os degraus" da Câmara e ganhar influência aos poucos. Aliados dizem que ele sempre procurou aprender com os políticos mais experientes. Foi "pupilo" do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e soube atuar nos bastidores, até se tornar o favorito de Lira para a sucessão.

Depois de ter integrado a base dos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, Motta hoje é próximo ao governo Lula e um dos principais interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no Legislativo. De atuação discreta, Motta é considerado o "braço direito" de Lira. Os dois costumam fazer caminhadas juntos, na Península dos Ministros, em Brasília, área verde próxima à Residência Oficial da Presidência da Câmara. O líder do Republicanos é mais próximo de Lira e do presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), do que de Marcos Pereira. Segundo aliados, ele é firme quando se posiciona, mas acaba fazendo o que Lira quer.

Na primeira eleição de Lira para a presidência da Câmara, em 2021, Motta foi o "anfitrião" na Paraíba. O deputado alagoano contava com um "chefe de campanha" em cada Estado. A relação entre os dois, segundo interlocutores, é de "respeito" e "amizade". Como mostrou o Broadcast Político em julho, apesar de Elmar ter sido apresentado desde o começo das discussões como o favorito de Lira, havia crescido nos últimos meses a percepção entre deputados de que o presidente da Câmara, na verdade, estudava uma forma de viabilizar o nome de Motta para a sucessão. Alguns sinais da articulação por Motta foram dados em junho, durante o Fórum Jurídico de Lisboa, evento realizado na capital de Portugal pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conhecido como "Gilmarpalooza". Lira e os líderes do Centrão estavam por lá.

Em um evento do agro na semana passada, em São Paulo, Motta estava ao lado de Lira e pregou contra o que chamou de "agenda de radicalização". Aliados de Motta dizem que ele é "correto", "competente" e tem "palavra", ou seja, cumpre o que promete, é atencioso com os deputados, não apenas com os líderes, mas também com o chamado "baixo clero", parlamentares de pouca expressão política na Câmara. Apesar de ser hoje próximo ao governo petista, Motta votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Na época, ele era do mesmo partido e aliado de Eduardo Cunha, algoz de Dilma.