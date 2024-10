PP formaliza apoio a Hugo Motta à Câmara com presença de Lira, Ciro Nogueira e Fufuca

O PP formalizou nesta terça-feira, 29, o apoio à candidatura do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. A reunião da bancada contou com a presença do presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PI), do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), e do ministro do Esporte, André Fufuca, integrante da sigla, além do líder da bancada, Doutor Luizinho (RJ).

Motta também compareceu ao encontro dos deputados do PP. A decisão da bancada foi unânime. Mais cedo, o Republicanos formalizou a candidatura e Lira declarou de forma pública que escolheu o deputado paraibano para sua sucessão.

O pleito ocorrerá em fevereiro, e Motta tem como adversários os deputados Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).