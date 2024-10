Motta diz que 8/1 não pode acontecer de novo, mas cita 'condenações acima do que seria justo'

Oficializado nesta terça-feira, 29, como candidato do Republicanos à presidência da Câmara, o deputado Hugo Motta (PB) defendeu uma garantia de que os atos de 8 de janeiro não ocorram novamente, mas afirmou que não se pode permitir "injustiças" nas condenações dos envolvidos.

A declaração ocorreu após uma reunião de integrantes do partido Republicanos na sede do diretório nacional, em Brasília. Na ocasião, ele ressaltou a abertura de uma comissão especial para tratar da proposta que concede anistia aos condenados por envolvimento com aquelas manifestações.

"Essa comissão terá capacidade de, com muita responsabilidade, discutir esse tema que é tão importante, não diria apenas do ponto de vista político, mas até do ponto de vista da relação com o poder Judiciário", declarou.