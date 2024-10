Lira: É inapropriado misturar anistia com eleição de Mesa Diretora

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que é "inapropriado" misturar a eleição da Mesa Diretora da Casa com o projeto de lei sobre anistia aos investigados pelo 8 de janeiro. "Minha obrigação como presidente da Câmara é não deixar que um tema como esse, inapropriadamente, estivesse sendo usado para disputa administrativa que não tinha pertinência", afirmou nesta tarde em entrevista à GloboNews.

Ontem, um dia antes de oficializar o apoio a Hugo Motta para a presidência da Câmara, Lira retirou o PL da anistia da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e criou uma comissão especial para discutir a proposta. O tema poderia ser um tema de negociação para o apoio das bancadas do PT e PL.

Lira ainda disse que o apoio a Motta é uma decisão política que "não tem 100% a ver com vontade emocional e pessoal", enaltecendo sua amizade com os outros candidatos, Elmar Nascimento e Antonio Brito. "A gente procura fazer isso da forma mais equilibrada possível, tratando sempre do que nos norteia, que é a convergência para que a gente consiga levar a casa em discussões que já são difíceis".