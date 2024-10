'Combate à corrupção esvaziado', diz Moro após anulação das condenações de Dirceu

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Operação Lava Jato, criticou nesta terça-feira, 29, a anulação das sentenças contra o ex-ministro José Dirceu, condenado duas vezes em processos relacionados ao caso. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e pode restituir a elegibilidade do petista. "O combate à corrupção foi esvaziado no Brasil sob a bênção do governo Lula e PT", escreveu o perfil do senador no X (antigo Twitter).

Segundo Moro, a decisão de Gilmar, baseada na suspeição do juiz, não apresenta "base convincente" e as condenações de Dirceu foram referendadas pelas instâncias superiores. "Há prova documental do pagamento de suborno oriundo de contratos da Petrobras. Todos esses magistrados estavam de conluio? Um conluio do qual não há registro ou prova, apenas uma fantasia", disse o senador.

A decisão desta segunda pode beneficiar José Dirceu em recursos que tramitam no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O petista também já teve uma pena imposta pela Lava Jato revertida pelo Supremo em maio deste ano. A reversão das condenações viabilizam os planos eleitorais do petista.