Valdemar diz nunca ter perguntado a Tarcísio se ele iria para o PL: Ele que falou que vinha

Perguntado se as portas do partido estariam "abertas" para Marçal, Costa Neto relembrou o caso do laudo falso contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na véspera do primeiro turno da eleição municipal. "Aquilo é um negócio muito grave, vai dar muito problema para ele. Como ele é um camarada inteligente e um vencedor, não acredito que ele tenha feito aquilo", afirmou.