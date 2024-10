O POVO News: disputa entre PT e PL em Fortaleza foi a mais disputada do Brasil

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta segunda-feira, 28. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes, o programa trará mais detalhes sobre a eleição de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza e o impacto do resultado no cenário da política local. A disputa direta entre PT e PL na capital cearense também foi a mais disputada do Brasil.

Evandro Leitão foi eleito com 50,37%, com 716.133 votos, enquanto André Fernandes (PL) registrou 49,63%, somando 705.295 votos. Com uma diferença de 10.838 votos entre os dois candidatos, o embate entre os dois foi mais acirrado do segundo turno no País.