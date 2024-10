Jilmar Tatto rebate Padilha: Se tem zona de rebaixamento, tem ministro jogando na várzea

O deputado federal Jilmar Tatto (SP), secretário nacional de Comunicação do PT, rebateu nesta segunda-feira, 28, uma declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após o chefe da articulação política do Palácio do Planalto falar em "Z4", como é conhecida a zona de rebaixamento em campeonatos de futebol, para se referir ao resultado do petismo nas eleições municipais, o parlamentar disse que alguns ministros estão "jogando na várzea".

A Executiva Nacional do PT está em reunião para fazer o balanço das disputas por prefeituras. Além de apontar para ministros que, segundo ele, tiraram fotos com adversários dos petistas em algumas cidades, Tatto também afirmou que houve "erro tático" do partido na composição de chapas puramente de esquerda, como foi o caso de Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (PT) em São Paulo.

"Ficou totalmente desarticulada essa ação política do governo e de alguns ministros, porque teve caso de ministro que foi em cidade que tinha, por exemplo, candidatura do PT e foi tirar foto com o adversário", declarou Tatto. "O Padilha fez também", respondeu o deputado, ao ser questionado se a referência havia sido ao ministro da Educação, Camilo Santana.