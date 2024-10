Gleisi: Teria que ser Boulos, foi o melhor candidato que tivemos em São Paulo

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que Guilherme Boulos (PSOL) foi "o melhor candidato" que o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia apoiar em São Paulo. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido. Na ocasião, os petistas discutiram sobre o desempenho da legenda nas eleições deste ano, e a presidente admitiu que as expectativas eram de resultados melhores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Gleisi confirmou que o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) expôs críticas à aliança do PT com Boulos, mas a presidente do partido afirmou que a maioria discorda. "Ele fez a fala dele, eu discordo completamente, e a maioria também discorda completamente", declarou.

Em seguida, Gleisi mencionou os resultados eleitorais de Boulos em 2020, para prefeito de São Paulo, e em 2022, para deputado federal. "Era um quadro que, com certeza, cumpria muito o que nós queríamos para a candidatura em São Paulo", afirmou. Gleisi acrescentou: "Eu me pergunto: quem do PT iria disputar? Que outra candidatura seria construída no campo do centro ou da centro-direita em São Paulo? Teria que ser Boulos, sim, foi o melhor candidato que nós tivemos." A petista também lembrou que Boulos esteve com o PT durante o impeachment da Dilma e no momento da prisão de Lula. "Esse tipo de coisa a gente não pode esquecer na política. A política não é só o pragmatismo elevado ao 5º grau. Tem pragmatismo, mas também tem princípios", disse.