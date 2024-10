Gleisi rebate Padilha, pede respeito do ministro ao PT e diz que ele devia focar articulação

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu nesta segunda-feira, 28, declarações do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após o chefe da articulação política do governo falar em "Z4", como é conhecida a zona de rebaixamento em campeonatos, para se referir ao resultado do petismo nas eleições municipais, a deputada pediu "respeito" e disse que Padilha deveria focar em suas responsabilidades no Palácio do Planalto.

"Temos de refrescar a memória do ministro Padilha, o que aconteceu conosco desde 2016 e a base de centro e direita do Congresso que se reproduz nas eleições municipais, que ele bem conhece. Pagamos o preço, como partido, de estar num governo de ampla coalizão. E estamos numa ofensiva da extrema direita. Ofender o partido, fazendo graça, e diminuir nosso esforço nacional não contribui para alterar essa correlação de forças", publicou Gleisi, na rede social X.

A Executiva Nacional do PT está reunida hoje para fazer o balanço das disputas nos municípios. O partido elegeu 252 prefeitos neste ano. Em 2020, havia eleito 183. Os petistas conseguiram emplacar apenas um prefeito de capital, com Evandro Leitão em Fortaleza (CE). No pleito anterior, a sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não havia eleito nenhum prefeito em capital.