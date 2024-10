Gleisi atribui derrota de Boulos a 'super atuação' de máquinas do governo estadual e prefeitura

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que houve "super atuação de máquinas" do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na eleição deste ano em São Paulo.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Na ocasião, ela havia sido questionada sobre quais as razões da derrota de Guilherme Boulos (PSOL) para prefeito da capital paulista.