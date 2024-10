Esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se não regularmos, afirma Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu a regulação das redes sociais e afirmou que a esquerda "vai continuar sendo massacrada" por conta do algoritmo das plataformas virtuais.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Na ocasião, Gleisi havia admitido que o partido tinha expectativas de resultados melhores nas eleições municipais deste ano.