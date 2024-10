Comício da vitória de Nunes exalta pragmatismo e tem pouca menção a Bolsonaro

O comício da vitória do prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), teve exaltação ao que foi definido como "frente ampla" do pragmatismo e poucas menções ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que apoiou formalmente a chapa do emedebista e indicou o coronel Melo Araújo como vice-prefeito.

Após o anúncio da vitória, Nunes subiu ao palco ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a quem não poupou elogios, e figuras importantes da política paulista, como o ex-governador Rodrigo Garcia e o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab.

Nunes iniciou sua fala afirmando que Tarcísio não o abandonou "no momento mais difícil" e chamou o governador paulista de "líder maior". "Tarcísio, seu nome é presente, mas seu sobrenome é futuro. Lealdade não é palavra do meu vocabulário, faz parte da minha história", disse Nunes, em uma das muitas vezes que se dirigiu ao chefe do Executivo estadual durante o comício.