Após apoiar Engler, Zema parabeniza Fuad por reeleição em Belo Horizonte

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), parabenizou o prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), após ter apoiado seu adversário, Bruno Engler (PL), candidato derrotado no pleito deste domingo, 27. Em comunicado à imprensa, Zema disse que sua gestão conversará com a prefeitura de BH. " Meu governo continua aberto ao diálogo para construção de ações que melhorem a vida dos mineiros".

Ao Estadão, Fuad respondeu à declaração lembrando que sua relação institucional com Zema sempre foi positiva, e que, em seu novo mandato, pretende "continuar mantendo uma boa relação com o governador, uma vez que a prefeitura vai continuar precisando do apoio do governo estadual".

Zema declarou seu apoio ao candidato do PL apenas no segundo turno, após a derrota do deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), que tinha o aval do Novo. Enquanto Tramonte ficou em terceiro lugar, com 15% dos votos, Engler e Fuad seguiram na disputa, resolvida neste domingo com o candidato do PSD eleito com 53,73% dos votos, ante os 46,27% do rival.