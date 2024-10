Secom/Paulo Pimenta: declaração do governador Tarcísio [sobre Boulos e PCC] é uma vergonha

O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social (Secom), condenou a declaração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que sem apresentar provas disse que a inteligência do governo paulista interceptou mensagens do Primeiro Comando da Capital (PCC) orientando voto no candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Em postagem no X, Pimenta disse que a declaração é uma vergonha e cobrou que o caso seja investigado.

"A declaração do Governador Tarcísio é uma vergonha. Mostra o desprezo aos princípios republicanos que ele deveria respeitar. Esse comportamento não pode ser ignorado pelas autoridades. Tarcísio de forma covarde cometeu um crime e deve ser responsabilizado por isso. Guilherme Boulos é vítima do preconceito, da injustiça e do abuso de poder", escreveu o ministro.

Mais cedo, Boulos afirmou que sua campanha entrou com uma ação de investigação eleitoral por abuso de poder político no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e por divulgação de informação falsa contra o governador Tarcísio e seu adversário, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que busca a reeleição.