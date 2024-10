Sarrubbo diz que inteligência do governo lula não detectou 'orientação de facção a candidatos'

O secretário nacional de Segurança Pública Mário Luiz Sarrubbo afirmou neste domingo, 27, que os sistemas de inteligência do Ministério da Justiça não detectaram "qualquer orientação, de qualquer facção, para qualquer candidato de capitais".

A declaração de Sarrubbo se dá após o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarar, sem apresentar provas, que a Inteligência do governo paulista interceptou mensagens do PCC orientando votos no deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura da capital paulista.

A fala de Sarrubbo contraria a informação que foi divulgada neste domingo pelo governador ao lado de seu candidato a prefeito paulistano Ricardo Nunes.