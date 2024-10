Policiais se passaram por pastores para flagrar compra de votos para reeleição de David Almeida

A operação da Polícia Federal (PF) que levou à prisão em flagrante de dois pastores em Manaus, neste sábado, 26, véspera do segundo turno, por suspeita de compra de votos para beneficiar o prefeito reeleito David Almeida (Avante), teve início a partir de uma denúncia anônima no plantão da corporação.

Os policiais federais chegaram no início da manhã no centro de convenções da igreja, no bairro Monte das Oliveiras, e fizeram campana no local. Depois, se passaram por pastores para entrar no evento. Os agentes só se identificaram após flagrarem a distribuição de envelopes com dinheiro vivo.

Os pagamentos ocorriam em uma sala de reuniões com acesso controlado. No local, também havia uma lista de fiéis que teriam recebido dinheiro para votar em David Almeida, que conseguiu se reeleger. A PF apreendeu R$ 21 mil.