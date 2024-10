Manaus: David Almeida (Avante) vence bolsonarista e é reeleito prefeito

O prefeito de Manaus (AM), David Almeida (Avante), foi matematicamente reeleito neste domingo, 27. Com 99,01% das urnas apuradas, Almeida recebeu 54,59% dos votos, contra 45,41% do adversário, Capitão Alberto Neto (PL), aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse período, Almeida já passou por PMN, PSD e PSB. Hoje com 55 anos, Almeida foi eleito deputado estadual em 2007 e cumpriu três mandatos.

Em 2017, ele passou a presidir a Assembleia Legislativa, e no mesmo ano assumiu o governo do Amazonas de forma interina, após a cassação de José Melo. Disputou o governo do Amazonas em 2018, mas perdeu. Em 2020, venceu a primeira eleição para prefeito.