Fuad Noman (PSD) vence em BH e repete tradição de reeleição na capital mineira

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), foi reeleito neste domingo, 27, com 53,73% dos votos, contra 46,27% do seu adversário, o deputado estadual Bruno Engler (PL), quando 98,57% das urnas haviam sido apuradas.

O resultado representa uma derrota do bolsonarismo, que tinha em Engler um expoente "raiz" da direita liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado estadual foi derrotado pela segunda vez seguida pelo mesmo grupo político. Em 2020, foi Alexandre Kalil (à época no PSD e hoje no Republicanos) quem venceu Engler. Desta vez, Noman, que foi vice de Kalil, foi o ganhador.

Com isso, o PSD terá duas das três maiores prefeituras do País. Além de Belo Horizonte, o partido também comandará a Prefeitura do Rio de Janeiro com Eduardo Paes por mais quatro anos.