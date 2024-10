Cuiabá: Abílio Brunini derrota PT e é eleito prefeito com apoio de Jair Bolsonaro

O deputado Abílio Brunini (PL) foi eleito prefeito de Cuiabá neste domingo, com apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi seu maior cabo eleitoral nesta campanha. Brunini é um dos integrantes mais radicais da bancada do PL e sua vitória é considerada também a do ex-presidente da República. O agora prefeito eleito está matematicamente eleito prefeito. Com 94,74% das urnas apuradas, ele tinha 53,78% dos votos válidos. Ele disputou o segundo turno com Lúdio Cabral(PT), que tinha 46,22% dos votos.

Brunini já havia terminado na frente no primeiro turno, quando teve 39,6% dos votos. Lúdio, seu adversário, teve 28,3%. Cuiabá é a capital de Mato Grosso, um dos Estados em que o setor agropecuário tem mais poder político - e o grupo é majoritariamente antipetista. Nas eleições gerais de 2022, Jair Bolsonaro teve 61,5% dos votos na cidade no segundo turno, contra 38,5% de Lula. O número de dois anos atrás já indicava a dificuldade que um candidato petista teria no local.

O agora prefeito eleito concorreu em uma coligação onde o PL era o único partido relevante. Novo, PRTB e DC completavam o grupo. Lúdio perdeu mesmo tendo aglutinado uma coligação mais ampla, com PT, PSD, PC do B, PV, Psol e Rede.