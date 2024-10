Cármen Lúcia diz que eleição "segue em tranquilidade"

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, fez um breve pronunciamento no início da tarde deste domingo, 27, na sede do TSE. A ministra disse que fez uma reunião com presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais e que recebeu a informação de que o segundo turno das eleições "segue em tranquilidade".

"Conversando com os presidentes dos TREs, a eleição segue com tranquilidade. Não houve intercorrências fora do previsto", afirmou a ministra.

Cármen Lúcia disse que "temíamos pelas dificuldades climáticas, mas [a eleição] continua sem nenhum tipo de problema [nesse sentido]".