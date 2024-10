Baleia Rossi celebra reeleição de Nunes: Teve fibra nos momentos mais difíceis

O presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), comemorou a reeleição de Ricardo Nunes em São Paulo e também celebrou as demais prefeituras conquistadas pela sigla. Em publicação no X (antigo Twitter), Rossi parabenizou Nunes e disse ter muito orgulho por ter sido o coordenador-geral de sua campanha.

"Ricardo teve fibra nos momentos mais difíceis. E principalmente: mostrou que governa para os mais pobres e para a periferia", escreveu Rossi.

Ele também comemorou as vitórias do MDB em Porto Alegre, com a reeleição de Sebastião Melo, e em Belém, que terá o deputado estadual Igor Normando no comando do Executivo.