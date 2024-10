Pesquisa Quaest em João Pessoa: Cícero Lucena tem 60% e Marcelo Queiroga, 40%

Pesquisa Quaest em João Pessoa divulgada neste sábado, 26, aponta vantagem para o prefeito Cícero Lucena (PP), que tem 60% dos votos válidos ante 40% do seu adversário, o ex-ministro da Saúde do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga (PL).

A Quaest entrevistou 1.000 eleitores entre os dias 25 e 26 de outubro. O levantamento tem a margem de erro de três pontos porcentuais para cima e para baixo e conta com 95% de confiabilidade. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-06491/2024.

O cálculo dos votos válidos exclui os indecisos e os entrevistados que responderam que votarão em branco ou anularão o voto.