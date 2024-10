Termina nesta sexta-feira propaganda eleitoral em TV e rádio; veja outras datas da campanha

Termina nesta sexta-feira, 25, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV. A dois dias do segundo turno das eleições municipais, também fica vetada aos candidatos a divulgação de anúncios em mídia impressa. As datas seguem a resolução Nº 23.610, de 18 de dezembro de 2019.

A realização de comícios, com aparelhagem de som fixa, não pode mais acontecer a partir de hoje. Nesta mesma data acabou o prazo para o impulsionamento de propaganda eleitoral pela internet. Publicações só poderão ter alcance pago 24h depois do dia do pleito. A realização de debates também não pode acontecer a partir da meia-noite de sábado.

Na véspera da votação, no sábado, 26, as campanhas podem utilizar alto-falantes e caixas de som entre 8 e 22 horas. A aparelhagem pode ser utilizada em caminhadas, carreatas ou passeatas. Os candidatos também poderão distribuir material gráfico, como panfletos e adesivos durante o sábado.