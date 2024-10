Boulos fala em invasão de bandidos em loteamentos clandestinos e critica Nunes

Ele denuncia que, na gestão Ricardo Nunes (MDB), está havendo invasão de loteamento clandestino. "Tem um tipo de invasão que está acontecendo em São Paulo que não tem nada a ver com o movimento social: é invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de drogas nas periferias da cidade. Os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá necessitada, vende o lote e ganha dinheiro com isso. Está acontecendo debaixo do nariz do prefeito".

"Bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido com Nunes, não", dispara Boulos.