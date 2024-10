Boulos diz que topou convite de Marçal porque nunca fugiu de nenhum embate

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou que aceitou convite de sabatina online promovida pelo candidato derrotado no primeiro turno Pablo Marçal (PRTB) porque "nunca fugiu de nenhum embate". "Apoiadores meus disseram que a sabatina era cilada", disse o parlamentar. "Se eu levasse para o pessoal, eu seria o último a vir, mas não me movo por mágoas."

Pablo Marçal também convidou o candidato e atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a sabatina, que chamou em suas redes sociais de "entrevista de emprego" para o cargo de prefeito, fazendo um paralelo com o protocolo empresarial. A campanha do emedebista disse que ele não aparecerá no evento sob hipótese alguma.

Prosperidade