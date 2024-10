Governador do DF diz que Sérgio Moro é o 'maior farsante do Judiciário brasileiro'

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fez críticas ao senador Sérgio Moro (União Brasil) durante sessão solene da Câmara Legislativa do DF que entregou o título de cidadão honorário de Brasília ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin na segunda-feira, 21.

Ibaneis acusou Moro de exercer a "ditadura do código do Paraná" quando era o juiz responsável pela Operação Lava Jato. Procurado pelo Estadão, o senador disse que não se manifestará sobre o caso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ibaneis classificou o tempo em que Moro esteve à frente da Lava Jato como um dos piores períodos da História brasileira, inclusive pior que a ditadura militar e a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. O governador do DF disse que Moro humilhava réus e advogados com atitudes "escandalosas e ilegais". O emedebista classificou o senador como "o maior farsante do Judiciário brasileiro".